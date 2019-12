APRICENA – NOTTE BANCA: DOMENICA 22 DICEMBRE CORSO ROMA E LIMITROFE. I “SENZA RESA”, COVER BAND UFFICIALE DI VASCO ROSSI, CARMINE FARACO DA MADE IN SUD E TANTI ALTRI EVENTI

NOTTE BANCA APRICENA: DOMENICA 22 DICEMBRE 2019 CORSO ROMA E LIMITROFE. I “SENZA RESA”, COVER BAND UFFICIALE DI VASCO ROSSI, CARMINE FARACO DA MADE IN SUD E TANTI ALTRI EVENTI

APRICENA. La città della Madrepietra si sta preparando alla NOTTE BIANCA 2019. Dalle ore 18 alle 24 di Domenica 22 dicembre, il salotto di Apricena, Corso Roma e le strade limitrofe saranno i luoghi in cui ci saranno diverse manifestazioni .

“Del ricco cartellone di eventi natalizi, la Notte Bianca sicuramente è uno dei più rilevanti ” – dichiara il Sindaco Antonio Potenza – “siamo pronti ad accogliere i nostri cittadini e gli amici che ci raggiungeranno da fuori. La nostra città è tornata ad essere attrattiva, molto elegante, si ritorna a passeggiare su Corso Roma, con la filodiffusione che ci regala le dolci melodie del Natale e le luminarie in paese che stanno ravvivando la città. Ringrazio tutte le associazioni, i commercianti e i cittadini che hanno condiviso con noi le iniziative natalizie, con l’augurio che le imminenti festività possano regalare a tutti gli apricenesi, momenti di serenità e pace” – conclude il Sindaco.

“Con la Notte Bianca, ci saranno manifestazioni per tutte le fasce d’età, animazione per i più piccoli, street food, musica, cabaret, shopping e tanto tanto altro ancora” – dichiarano dall’assessorato alla bellezza Anna Maria Torelli e Carla Antonacci – “abbiamo voluto coinvolgere le attività commerciali della nostra città, su Corso Roma e non solo. Un momento per far apprezzare la bellezza della nostra amata Apricena. Si potranno visitare anche i siti culturali, il Palazzo della Cultura, la Torre dell’Orologio, con l’auspicio che sia una serata all’insegna del calore delle festività natalizie e una boccata d’ossigeno per la nostra economia. Invitiamo i cittadini a partecipare a questo importante momento per la nostra comunità” – concludono Torelli e Antonacci.

