ASCOLI SATRIANO – Celebrazione del 50° Anniversario di Istituzione Liceo Classico V. Lanza

Celebrazione 50° Anniversario Istituzione

Liceo Classico “V.Lanza”-Ascoli Satriano

Si comunica che venerdì 20 e sabato 21 dicembre 2019 avranno luogo in Ascoli Satriano le celebrazioni per i festeggiamenti del 50° anniversario dall’Istituzione del Liceo Classico “V. Lanza”patrocinato dal Comune di Ascoli Satriano.

Un evento di alto profilo culturale che vedrà l’avvicendarsi di varie iniziative che avranno luogo nella prestigiosa cornice del Polo Museale,messa a disposizione dal Vescovo della diocesi ,Mons. Luigi Renna.

Una solenne cerimonia di gemellaggio tra i licei classici “ V. Lanza”di Ascoli Satriano” e il Liceo Classico “P. Giannone” di Benevento aprirà i festeggiamenti venerdì 20 dicembre alle ore 17.30.La cerimonia prevede,altresì, la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa ed un indirizzo di saluto da parte dei due Dirigenti Proff. Luigi Mottola e Giuseppe Trecca e del Sindaco della città di Ascoli Satriano, avv. Vincenzo Sarcone; a seguire una tavola rotonda sui temi:” l’azione poetica al tempo dei social” e “ l’importanza degli studi classici nello sviluppo del pensiero” ,relatori Enzo Lamartora ,poeta e scrittore e Chiara Merighi,filosofa e psicoanalista.

Un’esibizione musicale offerta dal Soprano Nunzia Santidirocco,accompagnata al pianoforte dal M° Massimiliano Damato,chiuderà la giornata.

La mattinata di sabato 21 dicembre sarà aperta da una Messa di Ringraziamento celebrata dal Vescovo della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano,Mons.Luigi Renna,nella Cattedrale di Ascoli Satriano,a cui farà seguito la “Preghiera alla Vergine” tratta dalla Divina Commedia;la mattinata si chiuderà con un omaggio al centenario Mons. Antonio Silba,ex docente del Liceo.

Alle 18.00 nuovo appuntamento presso l’Auditorium del Polo Museale che avrà come protagonisti gli ex liceali e gli ex docenti del Liceo sulla storia dei 50 anni del Liceo. Non mancheranno momenti teatrali di alto profilo sul mondo classico, curati dagli attuali alunni e docenti. Ciliegina sulla torta sarà una rappresentazione tratta dall’Antigone di Sofocle “Antigone e Creonte :”la legge del cuore o del Nomos?”.

Seguirà l’omaggio alla prof.ssa Ripalta Bonetti,storica promotrice del nostro Liceo.Una esibizione del tenore Romolo Bruno,accompagnato dal M° Davide Luchena e un concerto del coro “Lanza –Perugini” chiuderà l’evento.

I coordinatori

Prof.ssa Gilda Pedarra Prof.ssa Concetta Soldo

Docente Liceo “V. Lanza” Docente Liceo “V. Lanza”

Biagio Gallo

Ex liceale-Liceo “V. Lanza”