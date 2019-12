FOGGIA – AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA – OSPEDALI RIUNITI STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE DI MEDICINA DELLO SPORT ​PALESTRA DI SPORT TERAPIA

Nell’ambito del Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale (PDTA) per il trattamento integrato delle Obesità Patologiche, la Struttura di Servizio Specialistica di Medicina dello Sport e Nutrizione per lo Sport, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, è impegnata nella realizzazione di

Protocolli di Valutazione Clinica e Funzionale del Paziente Obeso, da rendere disponibili a tutti gli Operatori Sanitari, a vario titolo coinvolti nella gestione clinica del Paziente Obeso, anche in funzione della eventuale

scelta d’indirizzo alla Chirurgia Bariatrica, nonché nella definizione di percorsi di Esercizio Fisico Adattato (EFA), espressamente realizzati per il Paziente Obeso che, in aggiunta alla proposizione di stili di vita attivi, si rendano necessari per il raggiungimento dell’ottimale livello di ricondizionamento motorio, da realizzare in

fase pre- e/o post-bariatrica. Il programma di EFA proposto è elaborato in base alla valutazione della corretta posologia dell’allenamento (frequenza, tipologia, durata, intensità in METs, volume/settimana), della valutazione del basso rischio cardiovascolare globale (MCV I-III), degli adattamenti alle caratteristiche bio-

psico-sociali (fenotipizzazione), delle indicazioni clinico-metaboliche e del bilancio nutrizionale (apporto calorico/dispendio energetico). Luoghi di svolgimento dei Programmi di EFA sono gli spazi pubblici, attrezzati per l’attività fisica all’aperto, le Palestre in possesso della “Certificazione Regionale F ” (CR F ) e, quando

necessaria un’attività supervisionata in ambito sanitario, le Palestre dei Servizi di Medicina dello Sport e Promozione dell’ attività Fisica.

(Nella foto, in allegato, da sinistra: Prof. Giovanni Messina, Dott. Luigi Giorgione, Dott.ssa Grazia Defilippis, Prof. Giuseppe Cibelli, Dott.ssa Anna Valenzano, Dott.ssa Angelina Libertazzi, Dott. Pierluigi Cascavilla, Sig. Michele Longo).

Dir. Prof. Giuseppe Cibelli