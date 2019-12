MONTE SANT’ANGELO – TERRIBILE TRAGEDIA. MORTO UN OPERAIO DI 54 ANNI

Nella tarda mattinata di ieri nell’ospedale di San Giovanni Rotondo è morto un operaio 54enne della provincia di Caserta, a causa dei traumi riportati verso le 12.00 a seguito di una caduta in un cantiere dove stava effettuando lavori di messa in sicurezza di un muro di contenimento, in località Poggio del sole a Monte Sant’Angelo sul Gargano. La vittima lavorava per una ditta della provincia di Benevento, regolarmente assunto.

fonte l’immediato