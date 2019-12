SAN SEVERO – ALCUNE SEMPLICI INIZIATIVE PER IL NATALE IN ARRIVO

ALCUNE SEMPLICI INIZIATIVE

PER IL NATALE IN ARRIVO

Mancano alcuni gironi a Natale, ricorrenza tipica per lo stare insieme è il ritrovarsi. Dunque quale migliore occasione per mettere in atto qualche piccola, semplice iniziativa, da realizzarsi in breve tempo? Dire quindi; un selfie contest, da svolgere in prossimità degli alberi natalizi. Inoltre, organizzare una passeggiata – manifestazione, aperta a tutti, a favore della pace universale, fra i popoli, con indosso il cappello tipico di babbo Natale. In aggiunta, dedicare una giornata ai dolci tipici sanseveresi, mettendo a disposizione, gratuitamente, gli ingredienti occorrenti (mandorle, cioccolata, farina ecc.), non meno gli attrezzi utili al caso. Indi dare la possibilità a chiunque volesse, di creare queste prelibatezze, magari sotto la supervisione di qualche esperto del settore. Insomma un laboratorio natalizio delle tipicità locali. Sono idee semplici, spero dunque per questo, possano esser gradite.

BUON NATALE A TUTTI

Vincenzo Naturale