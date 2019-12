SAN SEVERO – Natale al MAT – Museo dell’Alto Tavoliere – Aperture straordinarie, Visite guidate, gratuite Laboratori Gratuiti

Natale al MAT – Museo dell’Alto Tavoliere – Aperture straordinarie, Visite guidate, gratuite Laboratori Gratuiti

In occasione delle festività natalizie, il MAT – Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo assicurerà all’utenza l’apertura straordinaria nel corso di numerose giornate. La cultura, in generale, e i beni artistici, in particolare, rappresentano il fattore trainante per la crescita culturale e turistica del nostro territorio. In tale contesto si inserisce la sempre innovativa offerta museale per il periodo natalizio, in particolare il personale del MAT offrirà un servizio di visite guidate gratuito accompagnando gli ospiti alla scoperta dei tesori custoditi all’interno del Museo: la collezione archeologica permanente del Museo, l’Archivio – Centro di Documentazione SPLASH! dedicato ad Andrea Pazienza, con le ultime interessanti acquisizioni, e la Pinacoteca Luigi Schingo presente stabilmente all’interno del palazzo museale.

Nel dettaglio si riportano le aperture straordinarie del MAT con i relativi orari:

22 Dicembre 2019: ore 10.30 – 13.30 e 18.00 – 21.00

24 Dicembre 2019: ore 9.00 – 13.30; pomeriggio chiuso

25 e 26 Dicembre 2019: ore 10.30 – 13.30 e 18.00 – 21.00

28 Dicembre 2019: mattina chiuso; pomeriggio ore 18.00 – 21.00

29 Dicembre 2019: ore 10.30 – 13.30 e 18.00 – 21.00

31 Dicembre 2019: ore 10.30 – 13.30; pomeriggio chiuso

1° Gennaio 2020: mattina chiuso; pomeriggio ore 18.00 – 21.00

4 Gennaio 2020: mattina chiuso; pomeriggio ore 18.00 – 21.00

5 Gennaio 2020: ore 10.30 – 13.30 e 18.00 – 21.00

6 Gennaio 2020: ore 10.30 – 13.30 e 18.00 – 21.00

Nei restanti giorni feriali 9.00 – 13.30 e 17.30 – 20.30

Durante tutto il mese di Dicembre ed anche durante le festività natalizie, dal 21 dicembre 2019 fino al 6 gennaio 2020, il MAT – Museo dell’Alto Tavoliere proseguirà la sua attività anche nella sua ampia offerta culturale destinati ai più piccoli (bambini dai 5 agli 11 anni).

“L’Amministrazione Comunale promuove fortemente la programmazione culturale del Museo proponendo nuovamente – dichiara il Sindaco avv. Francesco Miglio – la gratuità delle iniziative didattiche rivolte a tutta la giovane cittadinanza; l’alto valore sociale ed educativo dei progetti museali è pienamente conforme all’azione programmatica dell’Amministrazione che ne riconosce la forte valenza culturale legata indissolubilmente allo sviluppo sociale e civile della comunità. E’ tra gli obiettivi priorati dell’Amministrazione attuare il potenziamento dell’offerta educativa del museo rivolta alle scuole ed ai minori al fine di rafforzare del senso di inclusione dell’utenza scolastica, di costruire l’identità storico-culturale da parte degli studenti e di promuovere la legalità nell’educazione dei bambini e dei ragazzi attraverso la conoscenza ed il rispetto del proprio patrimonio culturale”.

Riprendendo le parole di Guido Guerzoni, professore alla Bocconi di Economia Culturale, su “Il Sole 24 Ore”, il Sindaco Miglio aggiunge: “Il museo è un’istituzione che simboleggia valori fondamentali per qualunque società progredita: il rispetto, la trasparenza, l’onestà intellettuale, l’ascolto, la condivisione, la partecipazione, l’inclusione, il dialogo, la sostenibilità, la capacità di distinguere i fatti dalle opinioni e di interpretarli correttamente. Il museo riveste un significato simbolico per la comunità che lo ospita, lo frequenta, lo fa vivere, dal momento che esprime la fiducia collettiva nei valori dell’educazione, dell’istruzione e della conoscenza”. Ecco perché il MAT – continua il Sindaco – è ormai diventato incontestabilmente una casa in cui forgiare i valori della cittadinanza e condividere i vantaggi dell’educazione permanente e per questo motivo sarà sempre sostenuto”.

Gli operatori del MAT saranno promotori, sotto la guida della Direttrice del Museo, dott.ssa Elena Antonacci, di una serie di laboratori gratuiti sperimentali dedicati al magico e fiabesco mondo del Natale. I piccoli ospiti saranno incantati dalle storie legate ai meravigliosi tesori custoditi all’interno del Museo che verranno narrate loro dagli operatori museali e trascorreranno delle giornate all’insegna del divertimento e della creatività. In occasione di ogni incontro laboratoriale sperimenteranno una simpatica attività ludico-didattica e realizzeranno manufatti e personalissimi lavoretti. I laboratori sono stati accolti con estremo entusiasmo, determinando la prenotazione di tutte le proposte didattiche solo pochi giorni dopo la pubblicazione del calendario sulla Pagina Facebook del MAT. Le attività natalizie fanno parte della programmazione redatta di concerto con il Dirigente dei Servizi Museali, ing. Benedetto Di Lullo.

Già numerosi i laboratori e le visite guidate finora svoltisi.

Le ulteriori date programmate sono:

mercoledì 18 dicembre, mattina. Attività didattica “ArteTime. Riciclo creativo. Speciale Natale”

venerdì 20 dicembre, mattina. Visita guidata gratuita al centro storico per progetto “Made in San Severo” a cura della storica dell’arte

venerdì 20 dicembre, pomeriggio. Visita guidata gratuita alla collezione archeologica a cura dell’archeologa specializzata

sabato 21 dicembre, mattina: chiusura.

sabato 21 dicembre, pomeriggio. Visita guidata gratuita alla collezione archeologica a cura dell’archeologa specializzata

sabato 21 dicembre, pomeriggio. Visita guidata gratuita all’Archivio “Splash! Andrea Pazienza” a cura dell’esperto sulla figura del fumettista Andrea Pazienza

domenica 22 dicembre, mattina. Visite guidate gratuite al Museo

domenica 22 dicembre, pomeriggio. Visita guidata gratuita alla collezione archeologica a cura dell’archeologa specializzata

domenica 22 dicembre, pomeriggio. Visita guidata gratuita all’Archivio “Splash! Andrea Pazienza” a cura dell’esperto sulla figura del fumettista Andrea Pazienza

domenica 22 dicembre, pomeriggio. Laboratorio per bambini “UN ELFO A DOMICILIO”

lunedì 23 dicembre, mattina. Visita guidata gratuita alla Pinacoteca Luigi Schingo a cura della storica dell’arte

lunedì 23 dicembre, mattina. Laboratorio per bambini “IL SEGRETO DI RUDOLPH”

lunedì 23 dicembre, pomeriggio. Visite guidate gratuite al Museo

martedì 24 dicembre, mattina. Laboratorio per bambini “DEAR SANTA CLAUS” e visite guidate gratuite al Museo

martedì 24 dicembre, pomeriggio: chiusura.

mercoledì 25 dicembre, mattina e pomeriggio. Visite guidate gratuite al Museo

giovedì 26 dicembre, mattina e pomeriggio. Visite guidate gratuite al Museo

venerdì 27 dicembre, mattina. Visita guidata gratuita all’Archivio “Splash! Andrea Pazienza” a cura dell’esperto sulla figura del fumettista Andrea Pazienza

venerdì 27 dicembre, pomeriggio. Visita guidata gratuita alla collezione archeologica a cura dell’archeologa specializzata

sabato 28 dicembre, mattina: chiusura.

sabato 28 dicembre, pomeriggio. Visita guidata gratuita alla collezione archeologica a cura dell’archeologa specializzata

sabato 28 dicembre, pomeriggio. Laboratorio per bambini “1,2,3…TOMBOLA!!!!”

domenica 29 dicembre, mattina. Visite guidate gratuite al Museo

domenica 29 dicembre, pomeriggio. Visita guidata gratuita alla collezione archeologica a cura dell’archeologa specializzata

lunedì 30 dicembre, mattina. Visita guidata gratuita alla Pinacoteca Luigi Schingo a cura della storica dell’arte

lunedì 30 dicembre, mattina. Visita guidata gratuita all’Archivio “Splash! Andrea Pazienza” a cura dell’esperto sulla figura del fumettista Andrea Pazienza

lunedì 30 dicembre, mattina. Laboratorio per bambini “L’ANNO CHE VERRÀ”

lunedì 30 dicembre, pomeriggio. Visite guidate gratuite al Museo

martedì 31 dicembre, mattina. Visite guidate gratuite al Museo

martedì 31 dicembre, pomeriggio: chiusura.

mercoledì 1° gennaio, mattina: chiusura.

mercoledì 1° gennaio, pomeriggio. Visite guidate gratuite al Museo

giovedì 2 gennaio, mattina e pomeriggio. Visite guidate gratuite al Museo

venerdì 3 gennaio, mattina. Laboratorio per bambini “EPIPHANY IS COMING SOON!” e Visite guidate gratuite al Museo

venerdì 3 gennaio, pomeriggio. Visite guidate gratuite al Museo

sabato 4 gennaio, mattina: chiusura.

sabato 4 gennaio, pomeriggio. Visite guidate gratuite al Museo

domenica 5 gennaio, mattina. Visite guidate gratuite al Museo

domenica 5 gennaio, pomeriggio. Visite guidate gratuite al Museo e Laboratorio per bambini “IL CAMMINO DEI MAGI”

lunedì 6 gennaio, mattina e pomeriggio. Visite guidate gratuite al Museo. Per informazioni: MAT Museo dell’Alto Tavoliere Piazza San Francesco, 48 San Severo (FG) Tel. 0882.339611. Email: mat.sansevero@comune.san-severo.fg.it Facebook: Mat Museo dell’Alto Tavoliere Twitter: @MATSanSevero Instagram: mat_museo_alto_tavoliere

SAN SEVERO, 18 dicembre 2019

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo