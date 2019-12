SAN SEVERO – NO ai “botti” e prevenzione incidenti. La legalità inizia tra i banchi di scuola. Gli alunni dell’I.C Zannotti-Fraccacreta  incontrano le forze dell’ordine

Lunedi 16 Dicembre presso l’Istituto Comprensivo “Zannotti -Fraccacreta” si è svolta una giornata di sensibilizzazione sulla prevenzione degli infortuni legati all’uso dei fuochi d’artificio. L’incontro, realizzato in collaborazione con l’ANC “Vito Papa” di San Severo, guidata dal Presidente Carabiniere Michele Scirpoli, ha visto la partecipazione del Dr. Fernando Florio che ha spiegato con grande professionalità i danni causati dai botti, degli Artificieri dell’Arma dei Carabinieri, i quali hanno evidenziato il pericolo dei botti ai numerosi alunni e docenti presenti in sala illustrando in particolar modo l’uso corretto e responsabile dei petardi.

Interessante e partecipato anche l’intervento del 1° Brigadiere Giovanni Rainone, artificiere di 1° livello che ha voluto portare anche i saluti del M.M. Nicola Sforza Comandante Nucleo Radio Mobile Compagnia di San Severo. Un ringraziamento alla Ditta Pirotecnica F.lli Del Vicario per la dimostrazione pratica e il suggestivo spettacolo pirotecnico offerto in esclusiva per gli alunni presenti.

Il progetto, nato nell’ambito dei programmi di educazione alla legalità, ha coinvolto gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria di primo grado. Durante l’incontro sono state mostrate delle immagini che hanno comunicato quanto siano pericolosi i botti e sono state fornite informazioni sull’ uso dei petardi in particolare di quelli inesplosi che frequentemente si rinvengono il mattino dopo le festività. Gli alunni si sono mostrati interessati e hanno rivolto innumerevoli domande. L’augurio più sincero da parte del Dirigente, dott.ssa Carmela Vendola, e delle insegnanti è che tutti possano trascorrere un Natale all’insegna della pace, dell’amore, della serenità e della…sicurezza.