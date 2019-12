SERRACAPRIOLA – Obbligo di dimora per il sindaco arrestato D’Onofrio: le precisazioni del procuratore Vaccaro

Sostituita la misura degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di dimora nel Comune di Serracapriola per il sindaco Giuseppe D’Onofrio, arrestato lo scorso 20 novembre, dai carabinieri, con l’accusa di concussione e abuso di ufficio.

Sulla vicenda, interviene il procuratore capo di Foggia, Ludovico Vaccaro, che precisa: “Nel disporre la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di dimora nel Comune di Serracapriola, il Gip di Foggia ha sottolineato la permanenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Sindaco Giuseppe D’Onofrio, evidenziando come gli stessi, a seguito degli interrogatori di garanzia, risultino ulteriormente rafforzati quanto alla sussistenza del delitto di abuso di ufficio, contestato al D’Onofrio nell’ambito degli accertamenti inerenti alla illecita compravendita di loculi cimiteriali”.

“Il provvedimento di sostituzione emesso dal Gip di Foggia, in ogni caso, è stato impugnato dinanzi al Tribunale del Riesame di Bari da parte di questa Procura della Repubblica e, pertanto, la fase cautelare del procedimento penale non risulta ancora definita. Quanto alle attività investigative, invece, il P.M. titolare del procedimento ha già emesso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Giova in ogni caso sottolineare che tutti i soggetti coinvolti nelle attività di indagine non sono da ritenersi colpevoli, in applicazione del principio cardine di cui all’art. 27 co. 2 della Costituzione Repubblicana, ai sensi del quale ogni cittadino è da considerarsi non colpevole fino alla condanna definitiva”, conclude.

