DELICETO – GLI APPUNTAMENTI CON IL NATALE NEL FINE SETTIMANA

Deliceto, trasformato in un “presepe” in cui risuonano le note di “Tu Scendi dalle stelle”, il canto di Natale scritto qui, nel Convento della Consolazione, da S.Alfonso M. Dè Liguori.

Continuano gli appuntamenti del Natale nella suggestiva atmosfera del borgo ravvivata dalle luccicanti Luminarie d’Artista e dalle soavi note che risuonano per le vie.

Primo appuntamento Sabato 21 dicembre con l’evento “Quann nascette ninne” a cura del Gruppo Skaria.

Alle 17.30 Convegno “S. Alfonso e la sua Storia” , durante il quale lo storico avv. Iossa racconterà della permanenza di S.Alfonso M. De Liguori a Deliceto e delle origini del canto “Tu scendi dalle stelle”

A seguire appuntamento con gli Zampognari che attraverseranno le vie del paese allietandolo con il suono delle loro nenie natalizie, per concludere con il “Concerto di Natale” nella Chiesa del S.S. Salvatore.

Domenica 22 dicembre – IL NATALE DEI BAMBINI –

La mattina dalle 10:00, con l’ASSOCIAZIONE VESPA CLUB, Babbo Natale arriva in Vespa accompagnato dagli elfi per distribuire doni ai bambini buoni!

Nel pomeriggio, invece, Babbo Natale arriva a cavallo, con il Centro Ippico Scarano, i bimbi potranno passeggiare a cavallo con lui, farsi fotografare e ricevere doni, abbracci e sorrisi.

Intanto Artisti di Strada e Street Band vi accompagneranno per le vie del borgo, per ammirare i vicoli addobbati, visitare il maestoso Castello Normanno vestito a festa e degustare i prodotti tipici.

E’ possibile visitare il Convento della Consolazione e “I Luoghi di S. Alfonso” previa prenotazione all’ Oasi della Pace 0881/963464 o alla Pro Loco Deliceto 349 0546845.