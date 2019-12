FOGGIA – CAPITANATALE GLI EVENTI IN PROGRAMMA IL 20 DICEMBRE

CAPITANATALE GLI EVENTI IN PROGRAMMA IL 20 DICEMBRE

Questi gli eventi in programma a Palazzo Dogana il 20 dicembre con inizio alle ore 19.00 in occasione del “Capitanatale”:

• 20 dicembre – ore 19.00

Ritratti sonori – Orchestra “N.U. Stame” del Liceo Musicale”Poerio” di Foggia con la partecipazione del “Chorus””Poerio” di Foggia Direttore M° Gilda Poppa

• 20 dicembre – ore 20.00

Evento enogastronomico dell’IPSAR” Lecce”di S. Giovanni Rotondo e Manfredonia (Fg)

All’iniziativa “Capitanatale” hanno contribuito gli istituti scolastici: Liceo Artistico Pestalozzi di San Severo, ITIS Altamura – da Vinci di Foggia; Liceo Artistico Zingarelli – S. Cuore di Cerignola; l’IISS Einaudi di Foggia; Liceo Musicale Poerio Foggia; IPSAR Lecce di S. Giovanni Rotondo e Manfredonia; l’Accademia di Belle Arti di Foggia; il Conservatorio U. Giordano; l’Associazione Cuochi di Capitanata; l’Associazione Italiana Sommelier; la Sigma Vending di Napoli e l’Elettrotecnica “Occulto” di Foggia.