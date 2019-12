FOGGIA – PROROGA COMMISSARIAMENTO ASI: IL COMMENTO DEL PRESIDENTE NICOLA GATTA

PROROGA COMMISSARIAMENTO ASI: IL COMMENTO DEL PRESIDENTE NICOLA GATTA

“Nell’ apprendere della decisione della Giunta Regionale presieduta da Michele Emiliano che ha prorogato il commissariamento dell’ ASI affidando l’incarico al Dott. Agostino De Paolis, mi preme sottolineare che non vi era alcuna necessità di prorogare il commissariamento dell’ Area di Sviluppo Industriale. – Commenta il Presidente della Provincia, Nicola Gatta – Infatti, i tempi erano maturi per nominare il nuovo Presidente, non a caso, era già stata definita dal Commissario, Prefetto Santi Giuffrè la data del 10 gennaio 2020 per la convocazione dell’ assemblea dei soci con all’ordine del giorno la nomina del nuovo Presidente e del cda. Trovo eccessiva la decisione di commissariare un commissario, in precedenza nominato da parte del Presidente Emiliano, soprattutto, quando non vi è una reale necessità. Lo strumento del commissariare istituzioni in Capitanata è usato troppo spesso dal Presidente della Regione. In democrazia è sempre più utile e costruttivo che le istituzioni, gli enti, i consorzi, etc. vengano sempre governate dagli organi statutari regolarmente nominati o eletti.”