FOGGIA – VICINO ALL’IST. ALTAMURA LA POLIZIA SORPRENDE UN 13ENNE ED UN 14ENNE CON DUE DOSI DI HASHISH!

Nella giornata del 18 dicembre u.s., in ottemperanza ad un specifica ordinanza del Questore di Foggia, Agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti della Questura di Foggia, Agenti della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine, unitamente ai Miliari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e di cui una unità cinofila hanno svolto un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio, finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in prossimità di diversi istituti scolastici.

Il servizio svolto nell’arco della mattinata è stato concentrato in particolar modo nelle ore di ingresso e di uscita degli studenti dagli Istituti scolastici.

Nell’orario intermedio sono stati oggetto di controllo ulteriori obiettivi tra i quali la Villa Comunale e la zona del quartiere Ferrovia.

Durante il servizio veniva svolta attività di prossimità prendendo contatti con i dirigenti degli Istituti.

Verso le 8:00 presso l’istituto Altamura gli Agenti notavano 4 ragazzi tutti tra i 13 e 14 anni che si trovavano poco distanti dalla scuola, due di questi alla vista degli Agenti si liberavano di due involucri.

Recuperate le due dosi di hashish, alla presenza dei genitori nel frattempo intervenuti, gli Agenti sequestravano la sostanza e segnalavano i due ragazzi al Prefetto ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90 per l’uso personale di sostanze stupefacenti.

Dopo le formalità di rito venivano affidati ai rispettivi genitori.

Nel corso di un posto controllo un autoveicolo con bordo 4 giovani veniva fermato, durante il controllo il conducente, un giovane di 25 anni tentava di disfarsi di due involucri. Anche in questo caso gli Agenti recuperavano le due dosi, una di hashish ed una di marijuana e le sequestravano, infine, segnalavano il ragazzo di 25 anni alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 DPR309/90 per l’uso personale di sostanze stupefacenti.

Alla fine delle attività venivano conseguiti i seguenti risultati: sono state controllate 64 persone e 33 veicoli. Sono stati eseguiti 10 posti di controllo; segnalate alla Prefettura 3 persone; ritirate 2 patenti di guida; sequestrati 4 gr. totali di sostanza stupefacente; elevate al C. di S. 3 contravvenzioni. Infine sono state eseguite tre perquisizioni personali ed una veicolare.

19.12.19