SAN MARCO IN LAMIS – Angelo Cera resta ai domiciliari: il Gip rigetta istanza di scarcerazione

Angelo Cera resta ai domiciliari: il Gip rigetta istanza di scarcerazione

Natale ai domiciliari per Angelo Cera: il Gip Dello Iacovo, infatti, ha rigettato la istanza di scarcerazione presentata dall’ex parlamentare dell’Udc.

“Il Gip – si legge nelle motivazioni -, vista l’istanza che precede, interpellato il Pm (che il 12 dicembre ha espresso parere contrario), ritenuto che le due sopravvenienze allegate e documentate (cioè: le dimissioni del prevenuto dall’incarico di coordinatore provinciale dell’Udc e il recesso dei contratti di locazione degli immobili adibiti a sua segreteria politica) non siano idonee ad attenutare il rischio della recidiva, nella misura in cui è stato lo stesso Cera (in sede di interrogatorio di garanzia) ad affermare e rivendicare una concezione della politica fatta “per la gente e tra la gente”, quindi pratica sostanziale e avulsa da incarichi formali e/o titolarità di immobili specifici, per questo motivo rigetta l’istanza”.

fonte foggia today