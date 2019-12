SAN SEVERO – ATTENZIONE – AVVISO PUBBLICO. RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO -ANNO 2018- PER I CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

AVVISO PUBBLICO. RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO – COMPETENZA 2018 – PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LE ABITAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431.

Il Sindaco avv. Francesco Miglio, l’Assessore alle Politiche Sociali avv. Simona Venditti, il Dirigente Area II ing. Francesco Rizzitelli rendono noto che è stato l’avviso pubblico avente ad oggetto: RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO – COMPETENZA 2018 – PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LE ABITAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431.

Premesso che il Comune di San Severo ha indetto con Determinazione Dirigenziale n. 2180 del 11.11.2019, l’avviso pubblico per la concessione, ai conduttori di immobili, di contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione per l’anno 2018, fissando la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione entro il giorno LUNEDI’ 02/12/2019;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2331 del 12.12.2019 con oggetto: “L. 9/12/1998, n. 431 – art. 11- Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Delibera di Giunta Regionale n. 1999 del 04/11/2019. Proroga termini di scadenza presentazione risultanze dei bandi comunali”, con cui viene prorogato il termine di scadenza in cui i Comuni sono tenuti a trasmettere le risultanze del bando alla Regione Puglia, stabilita entro il 31 gennaio 2020;

Considerato che, pertanto, l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno riaprire i termini per la presentazione delle domande ai cittadini che non hanno potuto presentare le istanze di accesso ai suddetti contributi, nel precedente bando;

AVVISA CHE

da lunedì 23 dicembre 2019 fino a mercoledì 15 gennaio 2020 sono riaperti i termini per la partecipazione al Bando Pubblico di concorso al fine dell’assegnazione di contributi integrativi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell’art.11 della legge 9.12.1998 n. 431 relativi all’anno 2018, come da requisiti di partecipazione già stabiliti nel precedente avviso pubblico.

Le domande devono essere compilate su appositi moduli da richiedere presso:

– l’UFFICIO SERVIZI SOCIALI del COMUNE viale Padre Matteo da Agnone sn/ angolo via Mascagni, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (tel. 0882.339654 – 339676);

– oppure scaricabili dal sito internet del Comune di San Severo: www.comune.san-severo.fg.it

Le domande devono essere presentate a partire dal 23.12.2019 fino al 15.01.2020, pena l’esclusione, presso:

• l’UFFICIO SERVIZI SOCIALI del COMUNE dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9-12;

• oppure, all’UFFICIO PROTOCOLLO del Comune di SAN SEVERO;

• oppure, spedite a mezzo Raccomandata al Signor SINDACO del Comune di SAN SEVERO e comunque pervenute all’Ufficio Protocollo entro il giorno 20/01/2020.

SAN SEVERO, 19 dicembre 2019

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo