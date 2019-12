TORREMAGGIORE E SAN PAOLO CIVITATE – OPERAZIONE  “HYDRA”. ESECUZIONE DI 5 MISURE CAUTELARI IN CARCERE – SEQUESTRO DI 16 IMMOBILI, 3 SOCIETA’ E VALORI PER OLTRE UN MILIONE DI EURO

OPERAZIONE “HYDRA” ESECUZIONE DI 5 MISURE CAUTELARI IN CARCERE – SEQUESTRO DI 16 IMMOBILI, 3 SOCIETA’ E VALORI PER OLTRE UN MILIONE DI EURO In data odierna, militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza Foggia e del Nucleo Investigativo Carabinieri Foggia, nonché con la collaborazione altresì della Sezione di P.G./ aliquota Carabinieri della Procura della Repubblica di Foggia, stanno eseguendo 5 misure cautelari in carcere nei confronti di altrettanti soggetti, componenti di un’associazione a delinquere (art. 416 C.P.) dedita alle truffe ai danni dell’INPS (art. 640 C.P.), all’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (D. Lgs. 74/2000) e autoriciclaggio (art. 648 ter C.P.).