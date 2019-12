FOGGIA LEGA, PARLA SPLENDIDO. EMILIANO, MA QUANTE INGERENZE!

riceviamo e pubblichiamo.

Ancora una volta il governatore Michele Emiliano ha esercitato una ingerenza nei confronti della classe dirigente di Foggia e della Capitanata. Non entro nel merito della nomina del nuovo commissario del Consorzio Asi- l’ex commissario Agostino De Paolis è persona che gode della mia massima stima, è stato un eroe del territorio- ma nel metodo”.

Così si esprime l’avvocato Joseph Splendido , dirigente regionale della Lega, responsabile in Puglia del tesseramento del partito e probabile candidato per la Lega al prossimo consiglio regionale

pugliese.

“Abbiamo già perso la possibilità di un investimento Ryanair, che alcuni anni fa prima di andare a Bari aveva scelto Foggia per i suoi voli low cost, una occasione offertaci su un vassoio d’argento, che la politica foggiana subì per il consueto baricentrismo e per propria inefficienza. Con Ryanair,

che considerava Foggia più attrattiva di Bari, avremmo oggi un aeroporto vero e non staremmo qui a raccogliere le briciole che Emiliano vuole donarci”, prosegue.

E continua: “La stessa cosa è accaduta con Amazon. C’era un forte interessamento del colosso statunitense, che per alcuni operatori logistici era già più che una realtà: Foggia per la sua

geografia era riconosciuta come un polo giusto dove poter aprire un hub, nonostante negli anni sia stata declassata come snodo ferroviario. Ma ci siamo fatti soffiare l’occasione da Bitonto: ancora

una volta i politici locali hanno pensato solo a far campagna elettorale sulle spalle del territorio senza occuparsi delle opportunità imprenditoriali a favore della nostra terra”.

“Un polo logistico come quello di Amazon avrebbe consentito a tanti giovani di non fuggire emigrando e di mettere su famiglia nella nostra città, con la garanzia di una prospettiva reddituale”,

conclude il legale salviniano.