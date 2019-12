LUCERA – Morto il gattino preso a bastonate dalla titolare di un atelier. “Non finisce qui, denunciamo”

È morto il gattino preso a bastonate in un negozio di Lucera. È la pagina Facebook “Qua la zampa Foggia” a darne notizia.

“Questo è quello che è successo ieri sera in via 4 novembre – scrive una utente in un post condiviso dalla pagina dedicata agli animali -. In un negozio di atelier il gattino è stato colpito dalla titolare con una scopa che gli ha lesionato la spina dorsale. Subito dopo sono arrivati in aiuto gli ex gestori del canile di Lucera, Alfredo e Annamaria per i primi soccorsi al gattino. Hanno chiamato i vigili ma nessuna risposta poi anche un veterinario peró niente da fare. Con dispiacere il gattino è deceduto. Dovevate sentire i lamenti di quel povero cuoricino, era straziante! Poi questa mattina mi sono recata in quel negozio per domandare la dinamica ma le sue parole sono state: ‘che me ne frega degli animali… l’unica cosa che mi dispiace è che tutti quelli che amano gli animali non vengono impiccati…’ Queste sono le parole della proprietaria del negozio. Ma è possibile che in questo paese ci sono ancora persone di questo calibro…Che schifo!!! Si sono già attivati per la denuncia!! Si aspettano risposte!”.

