MARGHERITA DI SAVOIA – IL COMUNE DI AMMESSO A FINANZIAMENTO DALLA REGIONE PUGLIA: 250MILA EURO PER LA MANUTENZIONE DI PORTO CANALE

Il Comune di Margherita di Savoia è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia per un importo di 250mila euro da destinare ai lavori di manutenzione straordinaria del ponte di Porto Canale. Il Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto, nel commentare con soddisfazione la notizia, ripercorre le fasi che hanno portato all’adozione di questo importante provvedimento: «Il ponte di Porto Canale, ubicato a nord dell’abitato in direzione Manfredonia e realizzato a cavallo tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta, è – come è noto da tempo – soggetto a fenomeni di degrado che hanno indotto la nostra amministrazione comunale ad approfondire la questione per trovare le soluzioni più idonee. Alla luce delle criticità evidenziate nella puntuale relazione prodotta nei mesi scorsi dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Arch. Paolo Camporeale, si è posta la necessità di provvedere con estrema urgenza alla rimozione di tali problematiche prevedendo lavori di ripristino al fine di evitare che i fenomeni in atto degenerino in seri problemi strutturali. Con delibera di Giunta Comunale n. 152 dello scorso 8 agosto la nostra amministrazione comunale ha quindi espresso la propria manifestazione d’interesse per l’accesso a contributi regionali in conto capitale per la manutenzione di opere pubbliche. La nostra istanza è stata accolta con la delibera di Giunta Regionale n. 2245/2019 per un importo di 250mila euro, che è il massimo contributo erogabile da parte della Regione: è la dimostrazione concreta di come la nostra amministrazione comunale si stia attivando in modo assiduo per avere accesso a finanziamenti, ma anche dell’importante sinergia in atto con la Regione Puglia, con il Governatore Michele Emiliano ed in modo particolare con il consigliere Filippo Caracciolo, che si conferma prezioso per la sua grande attenzione verso i temi e le questioni del nostro territorio».