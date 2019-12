SAN SEVERO – GLI AUGURI PER IL SANTO NATALE DEL SINDACO MIGLIO

Carissime Concittadine e Carissimi Concittadini,

mancano pochi giorni al Santo Natale, alla Natività di Nostro Signore Gesù Cristo, felice e lieta ricorrenza che esige da tutti noi sentimenti di fratellanza, di pace e serenità, con noi stessi e con gli altri. Giungendo al volgere dell’anno, il Natale rappresenta, altresì, un momento di riflessione per guardare al futuro, nostro e dei nostri figli, con rinnovata speranza e con ritrovato amore per la vita, che, pur fatta incontrovertibilmente di momenti belle e meno belli, resta un dono inestimabile.

Il contesto storico che stiamo vivendo non è facile, essendo tante le difficoltà sociali ed economiche da affrontare. Tuttavia, possiamo superare ogni preoccupazione dell’ora presente solo alla luce dei valori fondativi della nostra Civiltà e della nostra Comunità, impegnandoci tutti, con rinnovato entusiasmo, per il bene comune.

Desidero rivolgere il mio cordiale augurio alle Forze dell’Ordine, le Quali, con mirabile senso del dovere, si prodigano per la sicurezza dei Cittadini. A Loro va anche la mia riconoscenza e gratitudine per i duri colpi assestati alla criminalità nel corso di quest’anno, nella certezza che sapranno -anche nel futuro prossimo- tenere ben alta la guardia a difesa della libertà e della sicura e civile convivenza. Giunga il mio augurio a tutte le donne e agli uomini che compongono la nostra Comunità, agli operatori del volontariato che, con grande abnegazione, collaborano quotidianamente con le Istituzioni, al solo fine di porgere un servizio alla Città. Un particolare ed affettuoso augurio va a quanti sono senza lavoro, alle persone sole e abbandonate, ai nostri giovani che desiderano una prospettiva all’altezza delle loro legittime aspirazioni e provate capacità.

Non possiamo e non dobbiamo abbatterci, ma, anzi, dobbiamo reagire nella assoluta certezza che ciascuno di noi e tutti insieme possiamo fare meglio e di più: lo dobbiamo per l’amore che riserviamo ai nostri figli ed a noi stessi; per il senso di appartenenza a questa Comunità.

Il 2019 ha registrato la mia rielezione a Sindaco di San Severo e Vi ringrazio, tutti indistintamente, per la grande testimonianza di affetto e di stima che avete voluto nuovamente riservarmi. E’ forte in me il senso del dovere che mi impone di portare a concreta realizzazione le tante opere progettate che hanno ottenuto -dall’Unione Europea o dalla Regione Puglia – finanziamenti importanti. Sarà massimo l’impegno per la rigenerazione del nostro bel Centro Storico e per concludere felicemente le già iniziate opere di adeguamento e messa in sicurezza dell’edilizia scolastica, così, come continuerà la lotta senza quartiere contro la criminalità e contro ogni forma di illegalità che rende insicura la vita del Cittadini di San Severo.

Permettetemi di ricordare, con legittima soddisfazione, l’impegno profuso da questa Amministrazione per porre rimedio, con umanità e cristiana solidarietà, al fenomeno migratorio, impegno che ci fa essere da esempio a tutte le Città d’Italia e che ha meritato il pubblico plauso dal Santo Padre Papa Francesco.

A nome del Consiglio Comunale, della Giunta e mio personale, auguro di cuore a tutti Voi, Cari Concittadini, Buon Natale e Buon 2020, colmo di pace, serenità, fratellanza tra tutti gli uomini.

San Severo, 20 dicembre 2019 Il Sindaco

(avv. Francesco Miglio)​