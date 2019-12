SAN SEVERO – IL SALUTO ED IL RINGRAZIAMENTO DEL SINDACO MIGLIO ALLA PROF.SSA MARIA ROSA LACERENZA

Si è concluso nelle scorse settimane il lungo periodo di attività della prof.ssa Maria Rosa Lacerenza, quale Garante dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale, presso la casa Circondariale di San Severo.

“Desidero esprimere pubblicamente i sensi di ringraziamento dell’intera Amministrazione Comunale – dichiara il Sindaco avv. Francesco Miglio – alla prof.ssa Maria Rosa Lacerenza che in questi anni ha profuso impegno e dedizione nel suo ruolo a supporto di quanti sono privati della libertà personale e che dimorano nella nostra Casa Circondariale. Con la prof.ssa Maria Rosa Lacerenza abbiamo condiviso tanti momenti istituzionali, ritenuti utili ed efficaci: sono stati anni di grande e sinergica collaborazione, che hanno modificato in positivo il rapporto tra l’Ente Comune e la Casa Circondariale: non abbiamo mai fatto mancare il nostro convinto appoggio alle tante iniziative del Garante che si è sempre adoperato per portare efficacemente a termine le proprie iniziative che sono state davvero numerose. Alla prof.ssa Lacerenza, cui avevamo confermato nel 2014 il mandato dopo quello ben svolto con la precedente consiliatura – e che, dunque, ha ricoperto tale incarico per un decennio – avevamo proposto la riconferma, purtroppo declinata per motivi personali. A Lei rivolgo l’accorato, sentito e più profondo GRAZIE della Civica Amministrazione”.

SAN SEVERO, 20 DICEMBRE 2019

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo