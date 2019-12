SAN SEVERO – ORTI SOCIALI: DOMENICA 22 DICEMBRE L’INAUGURAZIONE PRESSO L’ENTE MORALE DI SANGRO

Domenica 22 dicembre, alle ore 10,30, presso l’Ente Morale Di Sangro in Contrada Santa Giusta, si terrà la cerimonia di presentazione del PROGETTO DI AGRICOLTURA SOCIALE – ORTI SOCIALI – per l’inserimento lavorativo di 10 giovani neet.

Dopo il taglio del nastro e l’inaugurazione degli orti è in programma alle ore 11,00 il convegno “Agricoltura sociale – Opportunità per il territorio”. I saluti saranno portati dal Sindaco Francesco Miglio, dalla Presidente della Consulta delle Associazioni Zelinda Rinaldi, da Daniele Iacovielli, Segretario Generale FLAI CGIL Foggia, Antonio Castriotta, Segretario Generale UILA-UIL Foggia, Francesco D’Angelo, Resp. CIA San Severo; Luigi Angelillis, Presidente GAL Daunia Rurale, Maria Vittoria Valoti, responsabile Servizi Sociali del Comune di San Severo; Antonio Scoca, Commissario Straordinario Ente Morale Di Sangro. Modera: Antonio Stornelli, Consigliere Comunale. Intervengono: Dora Giannatempo, Coop. Altereco; Pietro Fragasso, Coop. Sociale La Pietra di Scarto; Raffaele Mancino, Resp. CONFAGRICOLTURA San Severo; Giovanni Terrenzio, Azienda PRIMABIO – Progetto NOCAP; Francesco Di Lucia, Coop. Sociale Ortovolante; Antonio Di Maso, Presidente SMILE Puglia; Veronica Tonti, Presidente Coop. Attivamente.

“Inauguriamo un progetto sperimentale – dichiara il Sindaco avv. Francesco Miglio – che abbiamo costruito con gli uffici dei Servizi Sociali del Comune negli ultimi mesi della passata Amministrazione Comunale. La spesa sociale che si riqualifica, che non è più solo assistenza, diventa così un supporto, ma soprattutto uno strumento per dare opportunità nuove e concrete di formazione e di riqualificazione personale per l’inserimento lavorativo dei giovani”.

SAN SEVERO, 20 dicembre 2019

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo