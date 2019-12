APRICENA – GLI AUGURI AGLI STUDENTI

Questa mattina abbiamo portato i saluti per le imminenti festività in tutte le scuole di competenza Comunale. Ogni volta mi emoziono per l’affetto e il calore con cui ci accolgono i nostri studenti.

Abbiamo portato tanta felicità, doni e sorprese. Gli studenti rappresentano la parte più bella di Apricena. IL NOSTRO FUTURO.

Abbiamo anche iniziato a consegnare le borracce alle scuole dell’infanzia per l’eliminazione della plastica. Nel 2020 continueremo a consegnarle in tutte le altre scuole di ogni ordine e grado.

Auguri di cuore ai nostri piccoli studenti, agli insegnanti e al personale scolastico. BUONE FESTE!!

#CheBellaScuola