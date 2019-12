BASKET – SERIE A2 – Allianz Pazienza San Severo, con Milano regalati una vittoria!

Comincia il girone di ritorno in Serie A2 Old Wild West. L’Allianz Pazienza riceve l’Urania Milano in un match che di natalizio ha davvero poco. Infatti i meneghini sono la squadra più in forma del momento con un trend completamente opposto a quello dei Neri di coach Cagnazzo: i ragazzi di Davide Villa dopo un inizio tentennante, sebbene con sconfitte di un soffio, hanno inanellato una serie di 6 vittorie inframezzate solo dalla debacle ad Imola sul buzzer. Raivio resta il giocatore più pericoloso Con quasi 20 punti di media, ma fattori decisivi nelle ultime gare si sono dimostrati Montano e Sabatino, il primo autentico trascinatore, l’altro puntuale realizzatore.

Tutt’altro clima in casa Cestistica dove anche la classica cena di Natale è rimasta in stand-by per rimanere “sul pezzo” sperando finalmente in una inversione di tendenza. Certo nelle ultime partite i risultati sono stati forse più severi di quanto avrebbero effettivamente meritato Demps e compagni. Dunque qual momento migliore di domenica, dinanzi al numeroso e caroloso pubblico giallonero che si avvantaggerà della presenze di universitari ed emigranti di ritorno per le feste, per dare una spinta in più verso la vittoria alla compagine del Presidente Ciavarella, che faccia davvero trascorrere un Natale più sereno a tutti?



Per il Natale ricordiamo ai tifosi che domenica, prima della partita, sarà possibile portare dei libri per bambini che saranno poi donati al reparto di Pediatria dell’Ospedale di San Severo, oltre che acquistare un bellissimo gadget della Cestistica per un un’originale regalo giallonero”.

Palla a due alle ore 18.00 con direzione arbitrale affidata a Calogero Cappello di Porto Empedocle (AG), Alessandro Costa di Livorno ed Edoardo Gonnella di Genova. Diretta streaming su LNP Pass.

Umberto d’Orsi

Ufficio stampa Cestistica Città di San Severo