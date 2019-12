Si chiude domani pomeriggio il girone d’andata nel torneo di Serie D girone H che vede appaiate in vetta alla classifica Bitonto e Foggia, alle prese con due gare interne contro avversari di metà classifica.

Spicca su tutti il derby tra Brindisi e Fasano, due delle squadre più in forma del momento e a caccia di un sereno Natale, magari migliorando la propria posizione playoff. Derby anche per il Casarano di Dino Bitetto, alle prese con il Gravina, reduce dal ko interno di domenica contro la squadra di Totò Ciullo.

Dopo la mezza delusione di domenica scorsa, benché sia arrivato comunque un pareggio contro una squadra ostica come il Cerignola, il Taranto chiuderà il 2019 ancora con un derby, quello al “Degli Ulivi” contro la Fidelis Andria. Al “Giovanni Paolo II” di Nardò, il Toro proverà a mettersi alle spalle un girone d’andata deludente, puntando al bottino pieno contro una diretta concorrente per la salvezza come il Francavilla.

Posticipati tre match, ecco il programma e le designazioni arbitrali:

dom. 22/12 h 14.30

Audace Cerignola-Nocerina: Matteo Frosi di Treviglio

Foggia-Gladiator: Giorgio Di Cicco di Lanciano

Casarano-Gravina: Leonardo Mastrodomenico di Policoro

Grumentum-Agropoli: Luca Capriuolo di Bari

Nardò-Francavilla: Claudio Campobasso di Formia

Sorrento-Gelbison: Abdoulaye Diop di Treviglio