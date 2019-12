CERIGNOLA – CARABINIERI IN PEDIATRIA. DONI E SORRISI PER I PICCOLI PAZIENTI

CERIGNOLA (FG): CARABINIERI IN PEDIATRIA. DONI E SORRISI PER I PICCOLI PAZIENTI.

Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Cerignola hanno fatto visita al reparto di pediatria dell’ospedale cittadino, portando doni e sorrisi ai bimbi ricoverati. I militari sono stati accompagnati in reparto dal primario, dott. Angelo Acquafredda, per portare doni e qualche momento di sollievo ai piccoli pazienti. Ai bambini e ai loro genitori sono stati consegnati dei gadget in legno realizzati a mano dai carabinieri forestali del Reparto Carabinieri Biodiversità di Foresta Umbra. All’iniziativa, inquadrata nell’ambito delle iniziative sociali del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia, hanno partecipato anche alcuni rappresentanti della locale Sezione della Associazione Nazionale Carabinieri, che hanno donato al reparto due seggioloni destinati ai pazienti più piccoli.