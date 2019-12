LUCERA – Denuncia per il gatto ucciso a bastonate. Tutolo: “No a manifestazioni di odio e violenza”

Sulla vicenda relativa alla violenza perpetrata su un gatto, in via IV novembre, a Lucera (che secondo la denuncia di volontari animalisti sarebbe stato preso a bastonate fino a tramortirlo e provocarne la morte), interviene il sindaco Antonio Tutolo.

“Questa mattina sono stato informato che la denuncia per la vicenda del gattino è stata sporta. Ad informarmi è stata la stessa denunciante. Bene! Le Autorità preposte faranno quanto previsto dalle leggi dello Stato e chi ne ha colpa sarà messo di fronte alle proprie responsabilità”, scrive Tutolo.

“Mi ha altresì informato che, da parte di associazioni animaliste, è stata organizzata una manifestazione da tenersi in via 4 novembre nei pressi dell’attività dove è accaduto l’episodio. Non solo non parteciperò ma sono assolutamente contrario a questa manifestazione perché non abbiamo bisogno di istigare odio e violenza nei confronti di nessuno. Questo è l’unico risultato che si otterrebbe pertanto invito gli ideatori di questa manifestazione a desistere”, dichiara perentorio.

“Ho letto commenti gravi almeno quanto l’episodio stesso e perciò ribadisco la condanna per chi si è reso colpevole della violenza sul povero gattino ma condanno allo stesso modo i toni violenti e carichi di odio nei confronti dei presunti responsabili”.