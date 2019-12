CALCIO SERIE D – IL FOGGIA ABBATTE IL GLADIATOR

Di lino Mongiello

Foggia, 22 dicembre 2019. Il Foggia supera il Gladiator (3-1), brinda al primo posto, sia pure in condominio col Bitonto e conclude l’anno 2019 con un successo che, a fine gara, condivide con i propri insostituibili tifosi. Non era una gara facile come poteva sembrare sulla carta. Il Foggia era costretto ad affrontare il Gladiator in piena emergenza. Con i difensori titolari tutti out tra squalifiche ed infortuni e anche per la guida tecnica in panchina, ci si è dovuti addirittura affidare a Carafa, il preparatore dei portieri. La gara si conferma sin da subito difficile, dura e spigolosa. Il Gladiator si posiziona a protezione della porta difesa da Zagari e utilizza tutti i mezzi possibili ed inimmaginabili per fermare la compagine rossonera. Per cui diventa davvero difficile manovrare palla a terra. Il Foggia così ci prova con un calcio di punizione di Cittadino (15’) di pochissimo fuori bersaglio. Mentre il Gladiator si distende bene in contropiede e sfrutta al meglio la prima occasione. Di Paola vola sulla destra e crossa al centro per la precisa inzuccata di Del Sorbo (22’) che “buca” Fumagalli. Reagisce il Foggia ma non riesce a sfondare. Gli avversari si difendono con il coltello tra i denti e non concedono il minimo spazio. Ma, ormai è noto, i rossoneri sono pericolosi sulle giocate a palla ferma e così in soli 3’ ribaltano il risultato sfruttando le famose palle inattive. Prima agguantano il pari capitalizzando la battuta del primo corner e nella susseguente mischia, Tortori (36’) gira imparabilmente a rete. Pochi minuti più tardi Gerbaudo (39’) inventa una parabola maligna che sorprende Zagari. Così si va al riposo col Foggia in vantaggio dopo l’inatteso 0-1 iniziale. Nella ripresa i rossoneri devono rinunciare a capitan Gentile ed al suo posto esordisce Cipolletta. E provano ad amministrare il prezioso vantaggio, non disdegnando la possibilità di poter poi colpire in contropiede. Ci prova Salines (18’) ma la palla è deviata in angolo. Poi il Foggia fruisce di un calcio di rigore per un evidente tocco di braccio di Maraucci. Dagli undici metri Cittadino (21’) trasforma il penalty e porta a tre le marcature. Il Gladiator, non avendo più nulla da perdere, tenta il tutto per tutto, ma la seconda ingenuità di Sall (26’) vale l’espulsione e gli ospiti ridotti in dieci uomini, hanno possibilità pressoché vicino allo zero per poter uscire imbattuti dallo Zaccheria. Per il Foggia la gara diventa tutta in discesa e potrebbe dilagare con Tedesco (30’) e Tortori (31’) ma le azioni sfumano e non producono la quarta realizzazione. Finisce tra il tripudio dei 5.000 e la soddisfazione per un primo posto che solo quattro mesi fa era una pura e timida speranza.

FOGGIA – GLADIATOR 3-1

Marcatori: 22’ pt Del Sorbo. 36’ Tortori, 39’ Gerbaudo, 21’ st Cittadino.

Foggia: Fumagalli 6, Kourfalidis 6.5 (49’ st Buono), Gentile 6 (9’ st Cipolletta 6.5), Cittadino 6.5, Russo 6 (28’ st Tedesco 6), Tortori 6.5 (45’ st Ndiaye sv), Gerbaudo 6.5, Campagna 6 (25’ st Staiano 6), Salines 6, Di Jenno 6, Cadili 6. A disposizione: Di Stasio, Anelli, Pertosa, Gibilterra. Allenatore: Carafa 6.5 (al posto dello squalificato Corda).

Gladiator: Zagari 5.5, Sall 5, Di Finizio 6, Prevete 5 (23’ st Marzano 5), Maraucci 5.5, Pantano 5, Landolfo 6, Ziello 5.5 (38’ st Oojè sv), Del Sorbo 6.5, Di Paola 6.5 (32’ st Vitiello sv), Di Pietro 6 (15’ st Sorrentino 5.5). A disposizione: De Lucia, Ioio, Di Monte, Andreozzi Troianiello. Allenatore: Borrelli 5.

Arbitro: Giorgio Di Cicco di Lanciano 6;

1° assistente: Andrea Perali di Chieri 6;

2° assistente: Fabio Dell’Arciprete di Vasto 6.

Note: Cielo nuvoloso e terreno in discrete condizioni. Spettatori 5.000 circa. Ammoniti: Tortori, Anelli, Gentile, Di Jenno, Tedesco (F), Maraucci, Pantano, Del Sorbo, Borrelli (G). Espulso Sall (26’ st) per doppio giallo. Angoli: 5-2. Recupero: 2’- 5′.