FOCE VARANO: TERZA EDIZIONE DEL NATALE IN DARSENA

Il Natale in Darsena è ormai tradizione consolidata nella piccola frazione garganica. Nonostante un forte vento di libeccio facesse danzare freneticamente le barche ormeggiate, si è tenuta la terza edizione. La manifestazione è organizzata dall’ Istituto Comprensivo “ Pietro Giannone” di Ischitella, con la sua stupenda succursale sul mare, in collaborazione con la locale Lega Navale il cui Presidente, Massimo Di Giuseppe, ha voluto fortemente l’inizio e la continuazione di questa tradizione. I bambini e le bambine, ospiti e protagonisti della manifestazione, rigosamente in costume natalizio, si sono esibiti in danze e canti, coordinati dalle maestre. Presenti i genitori, diversi soci della Lega Navale, e parecchi visitatori. Ciò che rende veramente unica questa manifestazione è lo scenario della piccola darsena che, con l’effetto delle luci natalizie riflesse nello specchio d’acqua, diventa magico. Al calar della sera la manifestazione è culminata con l’accensione dell’albero, il gioco di una fontana d’acqua immersa, e soprattutto il babbo natale che venuto dal mare su una barca e sceso sul pontile per portare doni ai bambini presenti. Ma il Natale in darsena è anche occasione di solidarietà. Il Presidente della Lega Navale ha consegnato ai rappresentati della succursale scolastica un assegno di 500 euro, per migliorare l’offerta formativa. Ospite della serata anche il Presidente del consorzio emergente dell’ostrica San Michele, sig. Vincenzo Falco. I soci della Lega Navale di Ischitella ringraziano l’ormeggiatore sig. Rocco Di Monte per l’organizzazione tecnica. Arrivederci al Natale 2020.