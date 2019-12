ORTA NOVA – Gino Giorgione ha incontrato il circolo culturale “Sandro Pertini”

Gino Giorgione ha incontrato il circolo culturale “Sandro Pertini” di Ortanova

Grande successo dell’assemblea tenuta da Gino Giorgione presso il circolo culturale “Sandro Pertini” di Ortanova. In una sala gremitissima, Giorgione ha esposto i punti programmatici del suo impegno per le prossime regionali: “Sanità, infrastrutture, sviluppo, occupazione. C’è bisogno di un cambiamento reale e di una rappresentanza autentica delle istanze della Capitanata presso il Consiglio Regionale. Sono pronto a mettere la mia lunga esperienza sindacale al servizio del territorio dei cittadini. Se sarò eletto sarò il vostro punto di riferimento a Bari”, ha dichiarato Giorgione che si è impegnato a ritornare ad Ortanova nei prossimi mesi per proseguire il confronto con i cittadini di Ortanova e con gli altri comuni dei Cinque Reali Siti. È seguito un intenso e articolato dibattito e lo scambio di auguri natalizi.