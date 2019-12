APRICENA – GLI AUGURI DELL’AMMINISTRAZIONE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE

GLI AUGURI DELL’AMMINISTRAZIONE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE.

Carissimi,

siamo a pochi giorni dalle festività natalizie ed alla fine di un altro anno. E’ giunto il momento di tirare le somme per l’anno che ci sta lasciando e provare a guardare al nuovo che sta arrivando. La nostra Città, nonostante le difficoltà, dettate da una crisi generale che attanaglia la nostra Nazione, negli ultimi anni è migliorata moltissimo, con risultati tangibili, grazie soprattutto alla voglia e alla determinazione di tante donne e uomini che con il vostro sostegno quotidianamente si prodigano per Apricena. Da anni ci avete donato l’onore e l’onere di guidare la nostra Comunità e le elezioni del 2019 ci hanno consegnato una responsabilità ancora maggiore per quanto riguarda il futuro. Siamo consapevoli di essere sulla strada giusta, tuttavia c’è ancora molto da fare. Vogliamo continuare a lavorare per consegnare alle future generazioni, servizi comunali sempre più efficienti, ancora tante opere pubbliche in partenza nelle prossime settimane, nuove opportunità di lavoro, ripianare le debitorie rinvenienti dal passato e continuare ad essere vicini a chi è meno fortunato, alle fasce più deboli della popolazione.

Vi ringraziamo, di cuore, per la stima, la fiducia e la vicinanza che ci offrite. E GRAZIE per gli stimoli che quotidianamente ci donate. Sono la forza per continuare a lavorare sodo per un futuro migliore.

Con l’augurio più sincero che queste festività siano per tutti voi un momento per ritrovarsi, per stare insieme agli affetti più cari, per trascorrere momenti di serenità, pace e amore. A Voi, cari apricenesi, auguro con affetto di passare questi giorni con chi vi regala felicità, invitando a rivolgere le nostre preghiere a chi è meno fortunato di noi, a chi è solo, a chi sta male e a chi anche nei giorni di festa lavora.

Mi auguro, che Apricena, TUTTA, possa continuare a migliorare e a guardare con fiducia al futuro, forte delle solide basi costruite in questi anni. L’Amministrazione Comunale, come sempre sarà al vostro fianco.

Buon Natale e Felice 2020!

Con immensa gratitudine,

il Vostro Sindaco

Antonio Potenza