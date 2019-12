FOGGIA – CONVOCATO IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta ha convocato il Consiglio Provinciale per le ore 12,00 del giorno 27 dicembre 2019, in seduta di prima convocazione, e per le ore 12.00 del giorno 30 dicembre 2019, in seduta di seconda convocazione, per trattare il seguente OdG:

1- Adozione del Piano della Mobilità Ciclistica Provinciale ai sensi del comma 6 della L.R. 20/2001.

2- Regolamento per la disciplina delle attività di sponsorizzazione di iniziative ed attività della Provincia di Foggia. Approvazione.

3- Linee di indirizzo per l’adozione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020/2022

4- Consulta della Legalità della Provincia di Foggia nomina componenti.

5- Rilevazione periodica delle Partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art.20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100.

6- Riconoscimento Debiti Fuori Bilancio ex art.194 c.1 lettera a), D.Lgs 267/2000 – Sentenze esecutive.

La riunione si terrà nella Sala Consiliare di Palazzo Dogana