FOGGIA – La solidarietà di Cusmai e Abbaticchio (Italia in Comune) al presidente del Consiglio comunale di Orta Nova, Paolo Borea

“Esprimiamo profonda solidarietà al presidente del Consiglio comunale di Orta Nova, Paolo Borea, per il grave atto intimidatorio subito nelle scorse ore”. E’ quanto affermano il coordinatore regionale di Italia in Comune, Rosario Cusmai e il vicepresidente nazionale del partito, Michele Abbaticchio, in merito all’attentato incendiario che ha colpito l’autovettura dell’amministratore ortese. “Un gesto vile che scuote profondamente, una azione criminosa che mira a turbare la serenità di chi vuole amministrare con dedizione, passione e competenza il territorio. Fatti di cronaca come questo, però, non fanno altro che esortarci a compattarci, ancor di più, a tutti i livelli istituzionali. Dobbiamo continuare a dare, attraverso le nostre azioni quotidiane, un forte segnale di coesione nell’ottica del contrasto alla criminalità in ogni sua forma. Siamo certi che gli organi preposti faranno luce sull’accaduto per assicurare alla giustizia gli autori di questo inquietante gesto e, al tempo stesso, chiediamo che lo Stato sia presente in maniera ancor più forte, affinché nessun amministratore e nessun cittadino, abbia paura di essere lasciato solo”, concludono Cusmai e Abbaticchio.