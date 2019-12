SAN NICANDRO GARGANICO – GUARDIA DI FINANZA: DONATI ALLA CARITAS GLI ABITI SEQUESTRATI DAI MILITARI

I Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia hanno donato alla Caritas di San Nicandro Garganico 350 capi di abbigliamento confiscati perché contraffatti.

Si tratta di merce, tra scarpe, maglie e giubbotti sequestrati nel corso delle ultime operazioni di contrasto al commercio illegale di merce contraffatta, che la Tenenza della Guardia di Finanza di San Nicandro Garganico ha donato alla Caritas nell’ambito di iniziative di solidarietà per aiutare i più bisognosi.

La consegna al centro Caritas è avvenuta alla presenza di Don Giancarlo BORRELLI, assistente spirituale della Caritas, e del Comandante della Tenenza di San Nicandro Garganico.

A tutta la merce devoluta in beneficenza per l’utilizzo solidale a cura della Caritas, sono stati rimossi o cancellati, come prevede la legge, i segni distintivi contraffatti.

Il mercato del falso, su scala nazionale e internazionale, costituisce uno dei principali canali di approvvigionamento delle organizzazioni criminali al cui contrasto sono orientati gli sforzi della Guardia di Finanza, con la finalità di disarticolare l’intera filiera distributiva delle merci contraffatte per risalire ai poli produttivi.

L’iniziativa testimonia l’attenzione concreta del Corpo verso le famiglie bisognose e coloro che si trovano in condizioni di indigenza, ponendosi come Forza di Polizia economica e finanziaria a vocazione sociale, cioè costantemente impegnata nella protezione dei contribuenti e nella tutela delle imprese oneste, sempre dalla parte della società sana e delle fasce sociali in difficoltà.