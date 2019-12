SAN SEVERO – LA GIUNTA COMUNALE APPROVA IL PROTOCOLLO TRA COMUNE E ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA MUSICA”

E’ stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Comune di San Severo e l’Associazione Amici della Musica. Con delibera di Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore alla Cultura avv. Celeste Iacovino, l’Amministrazione Comunale ha concesso il patrocinio alla 51^ Stagione Concertistica dell’Associazione Amici della Musica approvando nel contempo un protocollo d’intesa: la Civica Amministrazione ha quindi accolto la richiesta della Presidente dell’Associazione prof.ssa Gabriella Orlando, relativa alla concessione del Patrocinio ed all’uso del Teatro Comunale “Giuseppe Verdi” per la realizzazione del programma relativo alla “51^ Stagione Concertistica”.

“Abbiamo sottoscritto un importante protocollo d’intesa – dichiarano il Sindaco avv. Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura avv. Celeste Iacovino – che prevede un miglioramento dell’offerta culturale a beneficio dell’intera città e soprattutto dei nostri studenti. Con l’Associazione Amici della Musica è stato, tra l’altro, concordato, al fine di avvicinare i ragazzi al mondo della cultura, della musica classica, sinfonica e contemporanea e nel contempo al Teatro Comunale G. Verdi, che l’Associazione permetta di far assistere ai singoli spettacoli, in maniera gratuita, a 50 studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città di San Severo. Nel protocollo è inoltre previsto che l’associazione realizzi gratuitamente alcuni eventi concertistici, di cui almeno uno nel periodo invernale presso il foyer del Teatro Verdi e uno nel periodo estivo presso il Chiostro dei Celestini, per cittadini e studenti e che, inoltre, organizzi per gli studenti della città laboratori musicali gratuiti, con riconoscimento di crediti formativi.

SAN SEVERO, 23 dicembre 2019

