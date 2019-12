FOGGIA: POLIZIA DI STATO DENUNCIA PIROMANE

Nella serata del 22 dicembre, durante il consueto servizio di prevenzione e controllo del territorio, giungeva alla locale Sala Operativa una segnalazione relativa alla presenza di un uomo intento a danneggiare il tendone esterno di un’attività commerciale situata nei pressi del quartiere Ferrovia.

Immediatamente venivano informate le unità operative in servizio le quali giunte sul posto notavano del fumo uscire dal tendone posto a copertura dell’ingresso dell’attività commerciale e la presenza di una persona che alla vista dei poliziotti cercava di allontanarsi. Il focolaio veniva prontamente spento e la persona sospetta veniva fermata ed identificata. L’uomo, un cinquantenne di Lucera, ammetteva di aver appiccato il fuoco alla struttura plastificata. Da un sommario controllo sulla persona fermata si rinveniva un accendino successivamente sequestrato.

Il piromane veniva accompagnato presso gli uffici della Questura per essere fotosegnalato e denunciato in stato di libertà per danneggiamento seguito da incendio.-