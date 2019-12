MARGHERITA DI SAVOIA – CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE SABATO 28 DICEMBRE ALLE ORE 9.00

È stato convocato per sabato 28 dicembre 2019 con inizio alle ore 9.00 il Consiglio Comunale di Margherita di Savoia, in sessione straordinaria e in prima ed unica convocazione, per l’ultima seduta dell’anno che prevede la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:

Ricognizione DBF derivanti da ingiunzioni da pagamento Regione Puglia – Servizio Contenzioso – recupero somme nn.rr. 23530 – 24467 – 21061. Comune di Margherita di Savoia/Società Cooperativa Pescatori San Michele – Approvazione schema atto di transazione. Riconoscimento DBF per ratifica lavori di somma urgenza.

La seduta sarà trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.