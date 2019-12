SAN SEVERO – DOPPIO FIOCCO AZZURRO IN CASA FANELLI-ARMIENTO: ECCO MARCO E DAVIDE!

Fiocco azzurro, anzi doppio fiocco azzurro in casa Fanelli – Armiento! Papà Biagio, titolare dell’omonimo e rinonato ristorante DA BIAGIO e la sua dolce metà mamma Rita Armiento sono diventati genitori di due meravigliosi bambini, chiamati Marco e Davide, che sono venuti al mondo agli Ospedali Riuniti di Foggia lo scorso 14 dicembre!

Ad uno dei due piccoli è stato dato il nome di Marco, come il nonno paterno, anche lui conosciutissimo nella nostra città per essere stato uno dei primi esercenti di videocassette nei decenni scorsi ed insostituibile punto di riferimento nell’attività di ristorazione ed alberghiera con Palazzo Giancola in Piazza della Costituzione, nei pressi della stazione ferroviaria. All’altro pargolo è stato imposto il nome di davide, come il nonno materno.

Ai genitori Biagio e Rita, ai nonni paterni Marco e Lucia Russo, ai nonni materni Davide Armiento e Silvana Franchelli gli auguri più sentiti da parte dell’intera famiglia de LA VOCE DI SAN SEVERO per lo splendido evento coinciso con questi giorni di festività!!!