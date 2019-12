SAN SEVERO – Giovedì 27 dicembre al centro diurno per minori Peppino Impastato la cerimonia di donazione di 10 libri di fiabe

Avrà luogo subito dopo le festività del Santo Natale, il prossimo giovedì 27 dicembre alle ore 17,00, presso il Centro diurno per minori “Peppino Impastato”, sito in Via Ponchielli, la cerimonia di donazione di volumi di fiabe scritti da Leonardo da Vinci. Si tratta di una iniziativa de “il Meglio della Puglia”, presieduta da Piero Gambale e della Fondazione “Carano4children” di Alessandro Carano che ha curato l’edizione dei libri.

“Il Comune di San Severo – dichiarano il Sindaco avv. Francesco Miglio, l’Assessore alle Politiche Sociali avv. Simona Venditti e l’Assessore alla Cultura avv. Celeste Iacovino – beneficerà della donazione di questi dieci libri di fiabe scritte da Leonardo da Vinci ed editi grazie al sostegno della Fondazione. La donazione darà avvio all’iniziativa “Dona un libro… Dona un sogno”, pertanto, chiunque vorrà, Associazioni del Territorio, Aziende e privati cittadini potranno donare libri per ragazzi (anche usati). Perché se è vero che la bellezza salverà il mondo, è anche vero che tutta la comunità deve farsi carico di essere promotrice ed educatrice di bellezza! Le donazioni contribuiranno all’allestimento di una biblioteca per ragazzi presso il Centro per minori intitolato “Peppino Impastato””.

SAN SEVERO, 24 dicembre 2019

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo