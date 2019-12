MANFREDONIA – DUE RAGAZZINI ARRESTATI. RUBAVANO AD ANZIANI IN CASA!

Una task force dipendente dalla Stazione Carabinieri di Monte Sant’Angelo al comando del Maresciallo Dargenio ma in azione su un territorio di competenza della compagnia carabinieri di Manfredonia ha arrestato due minorenni ritenuti dagli investigatori appartenenti ad una baby gang che metteva in atto furti ai danni di persone anziane. Stanotte i ragazzini erano entrati nell’abitazione di un anziano forzando la porta ingresso e la finestra asportando portamonete e telefono cellulare.

Durante alcuni servizi mirati per le festività natalizie predisposti dal Comando Compagnia di Manfredonia, i militari hanno notato L.F.P. e D.C.L. entrambi sedicenni ma già conosciuti alle forze dell’ordine mentre fuggivano. Ma i due sono stati subito fermati ed arrestati per furto in appartamento avvenuto in via San Leone IX a Manfredonia intorno alle ore 2.30 di notte.