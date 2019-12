FOGGIA – Manovra 2020, approvato ordine del giorno Gino Lisa “Opportune iniziative volte a garantire il traffico aereo”

Manovra 2020,approvato ordine del giorno Gino Lisa

“Opportune iniziative volte a garantire il traffico aereo su Foggia e opere di ristrutturazione infrastrutturale”, prevede l’odg a firma

dell’On. Faro (M5s)



Un ordine del giorno mirato, che impegna il Governo, a prevedere

opportune iniziative volte a garantire il traffico aereo su Foggia. È

stato approvato, nella tarda serata di ieri, 23 dicembre, un importante

odg a firma dell’On. Marialuisa Faro del Movimento 5 stelle e

sottoscritto dai colleghi della provincia Carla Giuliano e Rosa Menga.



L’odg impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

a opportune iniziative volte anche a realizzare opere di

ristrutturazione infrastrutturale dell’aeroporto foggiano Gino Lisa tali

da attrarre le compagnie aeree verso lo scalo, assicurando, in tal modo,

la continuità territoriale, nonché lo sviluppo economico del Gargano e

delle aree interne della Puglia settentrionale e di quelle rientranti

nelle regioni limitrofe.



«Il 2020 sarà l’anno in cui vedremo sicuramente, e spero

definitivamente, chiusa la questione Gino Lisa, questo odg, approvato

ieri alla Camera, impegna anche il Governo. Come M5S stiamo facendo di

tutto affinché il Gargano e il resto della provincia di Foggia possa

finalmente superare questo grave problema che sicuramente incide

negativamente sullo sviluppo economico del nostro territorio», dichiara

l’On. Marialuisa Faro.



Nella stessa seduta è stato approvato anche un odg, a firma dell’On.

Marialuisa Faro e dell’On. Carla Giuliano, che impegna il Governo a

valutare l’opportunità di prevedere una deroga ai Comuni, che in data 31

dicembre 2019, non sono in condizione di avviare le procedure di

stabilizzazione dei lavoratori precari, al fine di garantire i servizi

essenziali ai cittadini.