GARGANO – INCIDENTE CON UN MORTO E FERITI GRAVI

Grave incidente questa mattina sulla Sp 55 tra Macchia e Monte Sant’Angelo. Due auto coinvolte in un tremendo frontale. Il conducente di uno dei veicoli, un uomo del ’49, è morto agli Ospedali Riuniti di Foggia dove era stato trasportato in condizioni già gravissime. Dieci giorni di prognosi, invece, per la persona alla guida dell’altro mezzo.

In situazione critiche anche una signora (50 giorni di prognosi) e un uomo (30 giorni), entrambi ricoverati a San Giovanni Rotondo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco.

Fonte l’immediato