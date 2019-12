SAN SEVERO – OSPEDALE, SI SALVA PEDIATRIA! CONCLUSO IL CONCORSO PER MEDICI! CI SONO I VINCITORI

Si è concluso il concorso bandito dalla ASL Foggia per l’assunzione di dirigenti medici pediatri. In sette hanno dato disponibilità ad accettare l’incarico a tempo indeterminato. Il loro arrivo servirà a sanare la grave carenza di pediatri nelle strutture aziendali, in particolare a San Severo.In attesa della stipula dei contratti da parte dei vincitori di concorso e della successiva immissione in servizio, la direzione strategica ha dovuto riorganizzare, in via assolutamente provvisoria, la turnazione dei professionisti nei tre Presidi Ospedalieri.