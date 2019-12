LUCERA – A fuoco una ‘Matiz’ in via Folliero

Incendio la scorsa notte, a Lucera. Poco prima dell’una, in via Folliero, è andata a fuoco la Chevrolez Matiz di proprietà di una donna del posto – impiegata classe 1961 – parcheggiata in strada.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno bonificato e messo in sicurezza la zona. Gli uomini del 115 non hanno rilevato tracce evidenti di dolo, benché non sembrano esserci dubbi sulla natura delle fiamme. Le indagini sull’accaduto sono affidate ai carabinieri. Ascoltata dai militari, la vittima ha riferito di non aver ricevuto minacce. La zona non è dotata di telecamere per la videosorveglianza.

Fonte Foggia today