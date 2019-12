SAN SEVERO – Il sergente sanseverese Gianpiero combatte il sarcoma e festeggia il Natale a casa: “Dicevano che non ce l’avrei fatta”

Gianpiero Saglimbene, 38 anni, il sergente maggiore dell’Esercito in servizio presso i ‘Lancieri di Novara’ (5°) di stanza a Codroipo provincia di Udine, ma di San Severo, dopo il delicatissimo intervento chirurgico, è tornato in Italia a fine agosto ed oggi oltre al compleanno ha festeggiato il Natale con la sua famiglia.

A comunicarlo in un post sul noto social, è la moglie Barbara Rado, anche lei di San Severo.

“Ciao a tutti, vogliamo augurare a voi e alle persone che amate un Natale pieno di gioia e amore. E pensare che pochi mesi fa, noi non stavamo neanche ad immaginare di arrivare fino ad oggi, invece ci troviamo a scattare queste due splendide foto, un compleanno e un Natale, che non sarebbero mai arrivati, ma grazie al Signore, alle vostre preghiere e al vostro sostegno, tutto questo è stato possibile. In questo periodo duro della vita di tutti, esistono ancora persone dal cuore nobile, che fanno girare il mondo nel verso giusto e riaccendono la speranza a chi ne ha bisogno. Un abbraccio a tutti di cuore.“

Proprio con un post era iniziata la raccolta fondi per suo marito, affetto da sarcoma dermoplastico a piccole cellule rotonde.

Per potergli dare una speranza di vita, è stata necessaria un’operazione che solo un medico al mondo poteva sostenere all’ospedale di New York.

Il male gli fu diagnosticato nel 2014 e inizió, così, il calvario di chemioterapie e corse in ospedale.

Gianpiero è un guerriero e non ha mai smesso di combattere, soprattutto per i suoi meravigliosi figli di 6 e 7 anni, per la moglie e la famiglia.

Un’avventura seguita da tante persone, non solo sui social.

Fonte nordest 24