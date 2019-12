APRICENA – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE PADRE PIO E SIRENETTA: DURANTE LE FESTIVITÀ SARANNO SOSTITUITE TUTTE LE LAMPADE VECCHIE CON NUOVE A LED

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE PADRE PIO E SIRENETTA: DURANTE LE FESTIVITÀ SARANNO SOSTITUITE TUTTE LE LAMPADE VECCHIE CON NUOVE A LED.

APRICENA. – Ennesima bella notizia per 2 scuole di Apricena. Durante la pausa scolastica per le festività natalizie, i plessi “Padre Pio” e “Sirenetta”, saranno interessati da lavori di sostituzione delle vecchie lampade con nuove a LED e conseguente risparmio energetico.

“Siamo contenti di aver utilizzato questi 90.000 euro che lo Stato ha messo a disposizione dei Comuni” – dichiara l’assessore ai lavori Pubblici Paolo Dell’Erba – “ringrazio i tecnici dell’ufficio tecnico comunale per il lavoro svolto. Questi due interventi ci permetteranno di avere altre due scuole a basso impatto energetico ed avremo grandi risparmi sulle bollette” – conclude Dell’Erba.