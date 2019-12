CANDELA – il 6 gennaio la quinta edizione del “Volo della Befana”

Dal sindaco Nicola Gatta. Vi aspettiamo tutti a Candela il 6 gennaio per festeggiare insieme l’epifania con la quinta edizione del “Volo della Befana” , che si lancerà dal campanile della Chiesa Matrice e il concerto di Giorgio Vanni, autore, dopo Cristina D’Avena, delle sigle televisive dei più famosi cartoni animati. Inoltre dal 2 al 6 gennaio sarà possibile visitare il borgo e la casina della befana. Non perdete l’occasione di far vivere ai vostri bambini un’esperienza unica e indimenticabile che solo Candela sa regalare!!#ilvolodellabefana