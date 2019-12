CAPITANATA – ALLERTA METEO IL 28 E 29 DICEMBRE: FREDDO POLARE E NEVE!

I venti freddi dal Nord Europa produrranno un consistente abbassamento delle temperature, che colpirà il versante adriatico e le regioni meridionali, dove si registrerà una maggiore instabilità atmosferica: prevista pioggia e neve dai 7/800 metri per poi raggiungere le quote più basse nelle Marche, in Abruzzo, Molise e in Capitanata. Neve prevista in molti comuni della provincia, in particolar modo sui Monti Dauni. Ma qualche fiocco si potrebbe vedere anche su alcuni comuni del Gargano, da Monte Sant’Angelo a San Giovanni Rotondo.