FOGGIA – PALAZZO DOGANA: SI TERRA’ IL 30 DICEMBRE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta ha convocato nella Sala Consiliare di Palazzo Dogana, il Consiglio Provinciale per le ore 12.00 del giorno 30 dicembre 2019, in seduta di seconda convocazione, per trattare il seguente OdG:

1- Adozione del Piano della Mobilità Ciclistica Provinciale ai sensi del comma 6 della L.R. 20/2001.

2- Regolamento per la disciplina delle attività di sponsorizzazione di iniziative ed attività della Provincia di Foggia. Approvazione.

3- Linee di indirizzo per l’adozione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020/2022

4- Consulta della Legalità della Provincia di Foggia nomina componenti.

5- Rilevazione periodica delle Partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art.20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100.

6- Riconoscimento Debiti Fuori Bilancio ex art.194 c.1 lettera a), D.Lgs 267/2000 – Sentenze esecutive.