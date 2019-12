MARGHERITA DI SAVOIA – MARTEDI’ 31 DICEMBRE IN PIAZZA GEN. DALLA CHIESA“THE BIG PARTY” PER FESTEGGIARE IL CAPODANNO

Siamo ormai giunti al conto alla rovescia per la fine del 2019 e cresce l’attesa per la seconda edizione del Capodanno in Piazza organizzato dalla amministrazione comunale di Margherita di Savoia in collaborazione con la Pro Loco e Yaman Production: THE BIG PARTY, questo il claim dell’evento, si terrà come lo scorso anno in Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa a partire dalle 22.00 e vedrà alternarsi disc jockey prestigiosi e musica dal vivo in un festoso ed entusiasmante happening in attesa dello scoccare della mezzanotte che segnerà l’inizio del 2020. Alan Caligiuri di Radio 105 e DJ Jump col suo album “Back to the feat” si scateneranno nel far ballare il pubblico, assieme all’esibizione live della band “Capri punto e a capo” e al DJ set di Checco Corvasce e Red Ricky.

«Sull’onda dell’entusiasmo del grande successo in termini di partecipazione e di visibilità che ci ha offerto l’edizione dello scorso anno – dichiara il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto – la nostra amministrazione comunale ha deciso di riproporre anche stavolta una nuova edizione del grande party del Capodanno in piazza: è un’occasione per salutare tutti insieme in modo festoso l’arrivo del nuovo anno e per creare un appuntamento che farà di Margherita di Savoia una delle location pugliesi più ambite nell’ultimo giorno del 2019. Una scelta strategica da parte dell’assessore al turismo Grazia Galiotta che conferma la linea voluta da questa amministrazione comunale nello sforzo di creare eventi che mettano il nostro paese al centro dell’attenzione anche al di fuori del periodo estivo. Colgo l’occasione per augurare un felice anno nuovo a tutti i cittadini salinari!».