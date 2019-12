SAN PAOLO CIVITATE – Prime cure estere per il 42enne Giampaolo Piras: “Non molliamo!

Oggi è stata una giornata molto importante. La reinfusione dei linfociti “armati” è stata completata. Ci siamo arrivati tra grandi paure e grandi speranze e siamo qui in questa terra santa, lontani dai nostri affetti, grazie anche al vostro prezioso aiuto”.

Questi gli ultimi aggiornamenti sullo stato di salute di Pierpaolo Piras, il 42enne originario di Cagliari ma residente a San Paolo di Civitate, padre di due bambini, che nel febbraio 2019 di avere un tumore, sviluppato in una delle forme più aggressive e non responsive alle chemioterapie alle quali si è sottoposto in questi ultimi otto mesi.

Pierpaolo è affetto da una forma di linfoma non-Hodgkin refrattario, chiamato Dlbcl (linfoma diffuso a grandi cellule B), tumore del sangue inoperabile, che gli sta impedendo di poter portare avanti la sua normale vita e la sua professione ma, cosa ancor più triste, che lo sta tenendo lontano dall’affetto e dall’amore dei suoi figli e della moglie durante i cicli di chemioterapia.

Per lui è partita una raccolta fondi finalizzata a raccogliere il denaro necessario per permettere a Pierpaolo di sottoporsi alle cure più avanzate all’estero: “Ora la battaglia ha inizio, abbiamo ancora un po’ di strada da percorrere, ma grazie al vostro continuo sostegno noi andremo avanti con fiducia. Continuate a starci vicini e noi non molleremo. Grazie a tutti di cuore, davvero!”, conclude.

fonte foggia today